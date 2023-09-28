В России перестанут считать ОАЭ офшором

Минфин готов исключить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из черного списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения, по которому есть спорные вопросы.
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