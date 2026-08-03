Врач объяснила, почему гастрит не вызывает боли

Гастроэнтеролог Мария Лопатина развеяла распространённый миф о том, что гастрит вызывает боль. В своём Telegram-канале врач пояснила, что слизистая оболочка желудка лишена болевых рецепторов, поэтому воспаление этой поверхности не вызывает болевых ощущений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии