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FiNE NEWS

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Врач объяснила, почему гастрит не вызывает боли

Гастроэнтеролог Мария Лопатина развеяла распространённый миф о том, что гастрит вызывает боль. В своём Telegram-канале врач пояснила, что слизистая оболочка желудка лишена болевых рецепторов, поэтому воспаление этой поверхности не вызывает болевых ощущений.

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