Врач объяснила, почему гастрит не вызывает боли

Гастроэнтеролог Мария Лопатина развеяла распространённый миф о том, что гастрит вызывает боль. В своём Telegram-канале врач пояснила, что слизистая оболочка желудка лишена болевых рецепторов, поэтому воспаление этой поверхности не вызывает болевых ощущений.