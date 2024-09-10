Мирись, мирись, мирись - и не разводись

Россиян могут обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака. Министерство юстиции РФ прорабатывает вопрос о законодательном введении в стране обязательной процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу, сообщил «Коммерсантъ».
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