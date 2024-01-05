Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан 2-й звездой победного матча с «Аризоной»

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграл в гостях «Аризону Койотс» — 5:1. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 26 и стал второй звездой матча – после партнера по команде Бо Хорвата, сделавшего дубль.