​советы по уходу за штамбовыми розами

Доброе утро, мои дорогие подписчики, с началом новой трудовой неделей! Погода у нас вроде стабилизировалась☀️, на градуснике показывает +30°С, надеюсь продержится такая теплота подольше.
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