Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lusimanchini
    Что за бред вы несёте?! Нет у земляники ни мужских, ни женских кустов! Все сорта, выращиваемые на дачных участках. ОБ...Садовая клубника....
  • Наталья Середа
    Спасибо! Обязательно попробуемДелюсь рецептом и...
  • Елена Максимова
    о чём хотела написать?Второе опрыскиван...

​советы по уходу за штамбовыми розами

​советы по уходу за штамбовыми розами

Доброе утро, мои дорогие подписчики, с началом новой трудовой неделей! Погода у нас вроде стабилизировалась☀️, на градуснике показывает +30°С, надеюсь продержится такая теплота подольше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх