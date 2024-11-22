Что известно о гиперзвуковой ракете "Орешник", которой Россия ударила по Украине?

Удар "Орешником" по заводу в Днепропетровске стал ответом на эскалацию Вооруженные силы России вечером 21 ноября нанесли удар по днепропетровскому оборонно-промышленному заводу "Южмаш" гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник".
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