Что известно о гиперзвуковой ракете "Орешник", которой Россия ударила по Украине?

Леонтий Букштейн

А кто сменит подгузники владетелям "туманного Альбиона", а? Особенно это касается лепшего друга Украины всклокоченного Бориса Джонсона. Это он не дал свернуть конфликт еще два года тому назад. Так что, получай, Борис, ракету.