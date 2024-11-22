Что известно о гиперзвуковой ракете "Орешник", которой Россия ударила по Украине?

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А кто сменит подгузники владетелям &quot;туманного Альбиона&quot;, а? Особенно это касается лепшего друга Украины всклокоченного Бориса Джонсона. Это он не дал свернуть конфликт еще два года тому назад. Так что, получай, Борис, ракету.
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