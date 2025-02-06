На сбежавшую из РФ певицу Максакову* завели уголовное дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которая уехала на Украину, завели уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах, потому что она не маркировала публикуемые на канале в YouTube материалы.
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