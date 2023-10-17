RUSI: Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию

Любые формы сотрудничества между Пхеньяном и Москвой всегда не давали покоя Западу. В настоящее время, в свете идущей 20-й месяц российской СВО на украинской территории, западные партнеры Киева больше всего озабочены возможностью поставок боеприпасов из КНДР в Россию.