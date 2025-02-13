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WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Израиль может нанести удары по ядерным объектам Исламской Республики Иран в 2025 году. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), которая сослалась на данные разведки Соединенных Штатов.

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Комментарии
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АндрейБорков
И нанесет, обязательно нанесет. А Иран будет и дальше сопли жевать, сомневаться и ссать за углом. Ирану уже в табло евреи настучали и что? И ни чего! Какие то непонятные ракетные удары, которые ни чего особо не повредили, про уничтожить даже разговоров нет. Израиль уже ответил на эти удары и даже превзошел все, что ему залепили. Молодцы евреи, храчат и арабосов и персов, и по отдельности и скопом и раком и боком. Сколько евреев в Израиле? А сколько вокруг арабосов, персов, пуштунов.... ? НЕ СРАВНИТЬ! И кучка евреев пердолит во все щели это скопище, как вокзальных проституток, во все дыхательные и пихательные дыры пердолит. А арабы, персы, пуштуны, которых в сотни раз больше чем евреев, все это принимают и ни хера не могут и не хотят мочь! Что все это значит? А значит все это, что ПРАВИЛЬНО ЕВРЕИ ХЕРАЧАТ ВСЕХ ЭТИХ УБОГИХ! Выживает сильнейший, и получается, что сильнейшие это евреи.
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