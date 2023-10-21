Рок и классика, фокстрот и танго: какие мероприятия посетить в подземельях Крыма

В Крыму продолжают устраивать концерты и показывать спектакли в пещерах. До конца осени запланированы пять подземных событий: выступления оркестров и отдельных музыкантов, а также комедийный моноспектакль о вере и чудесах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии