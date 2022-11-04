Энциклопедия Техники

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Изобретение интернета произошло в какой-то степени случайно

Изобретение интернета произошло в какой-то степени случайно

Изобретение Интернета было в некоторой степени случайным. Американские военные хотели найти способ передавать сообщения на расстоянии, минуя радиосигнал.

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