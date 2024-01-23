Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

С 2011 года в Москве открыто 13 новых музейных площадок, также 13 экспозиций полностью обновили. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, где он также рассказал о самых интересных выставках 2024 года.
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