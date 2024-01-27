Военный рассказал об исключительной жестокости женщин в ВСУ

Военный Дандыкин: в К-2 ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие! Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими.
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