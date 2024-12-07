«Покорность или смерть. Ермака и Зеленского поставили к стенке»: ТК Condottierо

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, вернулся из США с пустыми руками. Это означает, что Киев не сможет участвовать в переговорах крупных держав, а только будет свидетелем подписания и исполнения соглашений.
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