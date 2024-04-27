Что сказал на управляющий Банка Японии пресс конференции по ситуации с иеной?

Иена поставила новый рекорд XXI-го века, по уровню обесценивания в пятницу. Пара USD JPY пробила уровень 158 пунктов на итогах заседания Банка Японии, после слов управляющего, сказанных на пресс-конференции.
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