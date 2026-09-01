Въезд в Казахстан с 1 ноября станет платным для россиян

Граждане России и других стран, с которыми Казахстан имеет соглашение о безвизовом режиме, теперь должны будут получать электронное разрешение (ETA) на въезд в республику.
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