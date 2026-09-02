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Воронежские новости

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ИИ-агенты возьмут до 80% регулярных покупок через 5-7 лет

ИИ-агенты возьмут до 80% регулярных покупок через 5-7 лет

Покупка сложных и дорогих товаров по-прежнему останется за человеком. ИИ-агенты для самых разных задач уже стали реальностью.

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