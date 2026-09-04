Стратосферный дирижабль Sceye пролетел 15 000 километров в рамках первого испытания воздушной сети передачи данных

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye Миссия Service Test 1 стартовала из Нью-Мексико 9 августа. В течение 13 дней HAPS пересекал Тихий океан, после чего вошел в воздушное пространство Японии, где совместно с японской компанией SoftBank Corp.