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Стратосферный дирижабль Sceye пролетел 15 000 километров в рамках первого испытания воздушной сети передачи данных

Стратосферный дирижабль Sceye пролетел 15 000 километров в рамках первого испытания воздушной сети передачи данных

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye  Миссия Service Test 1 стартовала из Нью-Мексико 9 августа. В течение 13 дней HAPS пересекал Тихий океан, после чего вошел в воздушное пространство Японии, где совместно с японской компанией SoftBank Corp.

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