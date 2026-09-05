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Татар-информ

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Правящая партия Сербии выдвинула Вучича кандидатом в премьеры

Правящая партия Сербии выдвинула Вучича кандидатом в премьеры

Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) поддержало выдвижение действующего Президента страны Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах.

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