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Посол Таиланда в РФ Вонгсинсават: королевство заинтересовано в российских удобрениях и энергоносителях

Посол Таиланда в РФ Вонгсинсават: королевство заинтересовано в российских удобрениях и энергоносителях

Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават 2 августа заявил, что страна заинтересована в импорте продуктов ключевых российских индустрий, среди которых энергоносители и удобрения.

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