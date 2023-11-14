Мэрия Новосибирска купит к Новому году 3000 подарков на 1,2 млн рублей

В подарках весом 600 граммов должны быть шоколад и конфеты с кокосовой стружкой.Мэрия Новосибирска объявила аукцион на покупку 3000 сладких новогодних подарков, за которые готовы заплатить 1,2 млн рублей.
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