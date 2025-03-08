140 лет назад в России победили оппозицию. Почему это не спасло империю от революции?

В конце XIX века, особенно во время правления императора Александра III (1881-1894), верховная власть слабо представляла истинный масштаб революционного движения в России и сильно преувеличивала степень его подлинного влияния на общество.
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