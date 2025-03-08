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  • mihail
    Во Франции дебилы что ль у власти?Франция заявила о...
  • владимир
    Не кнутом, так пряником. Оригинально.Большому человеку...
  • Владимир Моргунов
    ПРИСПУСКАТЬ ДЫК ТРУСЫ....Загитова показала...

140 лет назад в России победили оппозицию. Почему это не спасло империю от революции?

140 лет назад в России победили оппозицию. Почему это не спасло империю от революции?

В конце XIX века, особенно во время правления императора Александра III (1881-1894), верховная власть слабо представляла истинный масштаб революционного движения в России и сильно преувеличивала степень его подлинного влияния на общество.

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