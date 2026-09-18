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На сцене играли супругов, а за кулисами обходили друг друга: непростой дуэт Владимира Стержакова и Людмилы Гурченко

На сцене играли супругов, а за кулисами обходили друг друга: непростой дуэт Владимира Стержакова и Людмилы Гурченко

На сцене комедии «Похищение Сабинянинова» Владимир Стержаков и Людмила Гурченко выдавали такую страсть, что зрители забывали о любых условностях сюжета.

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