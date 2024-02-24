Минобороны РФ: ВСУ отброшены из Авдеевки более чем на 10 километров

РИА Новости/Станислав Красильников Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе операции по освобождению Авдеевки были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров, сообщили в Министерстве обороны России в субботу, 24 февраля.
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