Минобороны РФ: ВСУ отброшены из Авдеевки более чем на 10 километров

РИА Новости/Станислав Красильников Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе операции по освобождению Авдеевки были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров, сообщили в Министерстве обороны России в субботу, 24 февраля.