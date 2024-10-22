Шор: оппозиция будет оспаривать итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Оппозиция будет юридически оспаривать итоги референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз. Соответствующее заявление в эфире телевизионного канала «Соловьев Live» сделал лидер блока «Победа» Илон Шор.
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