Это был третий случай за шесть недель, когда Королевские ВВС сопровождали российские корабли.
Британцы в ужасе от русских кораблей в Ла-Манше. "Уже третий случай"
Комментарии
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федор
Губошлеп и мелкобрит Стармер наконец-то отправь своих ублюдков на 404 , чтобы они удобрили землицу, а то молотишь языком как помелом . Твоя мелкобритания уже посмешище во всем мире !!!!
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17 час.
александр александров
"Тральщик"против эсминца...это сила да!!!))))
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3 час.
Elena Guseva
А шо такое? А если там где-то случился "Посейдон"? А тут вдруг британский тральщик нарисовался, и шо? В смысле, с тральщиком, не говоря уже об островках британских?
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1 час.
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