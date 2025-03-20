Британцы в ужасе от русских кораблей в Ла-Манше. "Уже третий случай"

Губошлеп и мелкобрит Стармер наконец-то отправь своих ублюдков на 404 , чтобы они удобрили землицу, а то молотишь языком как помелом . Твоя мелкобритания уже посмешище во всем мире !!!!

Elena Guseva

А шо такое? А если там где-то случился "Посейдон"? А тут вдруг британский тральщик нарисовался, и шо? В смысле, с тральщиком, не говоря уже об островках британских?