Аккордеонистка из Котовска стала чемпионом России по аккордеону

По итогам престижного Всероссийского конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони "Кубок России" звание чемпиона страны по аккордеону завоевала юная талантливая музыкантша из Котовска Маргарита Дудышева.
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