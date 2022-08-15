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Психолог Крупин: справиться с "черной полосой" в жизни поможет оценка тяжести состояния

Психолог Крупин: справиться с "черной полосой" в жизни поможет оценка тяжести состояния

Клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин рассказал, что Череда трудностей в жизни, которые часто называют "черной полосой", не появляется сама по себе, а многое зависит от восприятия каждого конкретного человека и его хода мышления.

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