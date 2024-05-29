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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Ковалев: «У меня проблем с тренерами не было, у них были проблемы со мной. Всю карьеру, кроме 6 лет в «Питтсбурге», меня почему-то пытались переучить, заставить делать что-то другое»

Ранее он играл за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду»  – Много писали о том, что у вас был трудный характер и что вы тяжело находили общий язык с тренерами, когда были игроком.

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