Просрочка по кредитным картам выросла на 70% за полгода

Объём просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале 2025 года достиг 110 млрд рублей — это 3% от всех долгов по продукту и почти на 70% больше, чем полгода назад, сообщили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ), пишет « Известия » .