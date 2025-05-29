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Просрочка по кредитным картам выросла на 70% за полгода

Объём просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале 2025 года достиг 110 млрд рублей — это 3% от всех долгов по продукту и почти на 70% больше, чем полгода назад, сообщили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ), пишет « Известия » .

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