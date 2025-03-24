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В Госдуме призвали дополнить указ о выплатах беременным школьницам одном регионе России

В Госдуме призвали дополнить указ о выплатах беременным школьницам одном регионе России

Указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова о выплатах в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам не является мерой поощрения беременности в подростковом возрасте, объяснила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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