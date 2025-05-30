Военные КНР отказались комментировать эффективность своего оружия

Уклончиво ответил на вопросы, касающиеся эффективности китайской военной техники в недавнем индийско-пакистанском конфликте, официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган 29 мая на ежемесячном брифинге для прессы, сообщает Global Times.
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