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Гражданочка

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«Чужих детей нельзя отрывать от семьи!»

«Чужих детей нельзя отрывать от семьи!» — Значит, забирайте ключи! И деньги свои тоже оставьте себе! Ничего мне от вас не надо! Девятнадцатилетний сын с такой силой бросил связку ключей на стол, что она покатилась по ровной поверхности и упала на пол.

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