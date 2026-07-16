«Чужих детей нельзя отрывать от семьи!» — Значит, забирайте ключи! И деньги свои тоже оставьте себе! Ничего мне от вас не надо! Девятнадцатилетний сын с такой силой бросил связку ключей на стол, что она покатилась по ровной поверхности и упала на пол.