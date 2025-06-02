Русская весна
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Русская весна

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Отражена массированая атака врага на Россию (ВИДЕО)

Отражена массированая атака врага на Россию (ВИДЕО)

Отражена массированая атака врага на Россию. С 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня силами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских дрона самолетного типа: ► 57 БПЛА — над Курской областью, ► 31 БПЛА — над Белгородской областью, ► 27 БПЛА — над Липецкой областью, ► 16 БПЛА — над Воронежской областью, ► 11 БПЛА — над Брянской областью, ► 11 БПЛА — над Рязанской, ► 6 БПЛА — над Орловской областью, ► 2 БПЛА — над Крымом, ► 2 БПЛА — над Тамбовской областью.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Сколько уже можно  валандаться с  бандэрьем&quot;?!!!  Хватит уже угождать чьим-то хотелкам со стороны... СВОЕГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ!!
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7 час.
Николай Герасименко
Если бы мы воевали только с &quot;бандэрьём&quot;, скорее всего уже бы всё закончилось. Но мы бьемся со всем вражеским Западом, потому и движемся не так быстро, как хотелось бы.
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5 час.
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