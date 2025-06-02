Отражена массированая атака врага на Россию (ВИДЕО)

Сколько уже можно валандаться с бандэрьем"?!!! Хватит уже угождать чьим-то хотелкам со стороны... СВОЕГО НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ!!

Николай Герасименко

Если бы мы воевали только с "бандэрьём", скорее всего уже бы всё закончилось. Но мы бьемся со всем вражеским Западом, потому и движемся не так быстро, как хотелось бы.