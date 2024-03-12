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Выявить и вылечить: в России началась Неделя борьбы с гепатитом С

Выявить и вылечить: в России началась Неделя борьбы с гепатитом С

Минздрав объявил период с 11 по 17 марта Неделей борьбы с гепатитом С. В эти дни врачи рассказывают россиянам об опасности этого заболевания и предлагают сделать скрининги, чтобы выявить его до наступления тяжелых последствий.

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