Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию, которая, как считают в НАТО, должна обеспечить якобы быструю победу на случай конфликта на восточном фланге.