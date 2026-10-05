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Журнал «Профиль»

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В НАТО разрабатывают "план обороны" против России – Bloomberg

В НАТО разрабатывают "план обороны" против России – Bloomberg

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию, которая, как считают в НАТО, должна обеспечить якобы быструю победу на случай конфликта на восточном фланге.

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