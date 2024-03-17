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Нико Хюлькеберг о топ-10 в Саудовской Аравии: «Нужно провести еще несколько гонок, чтобы понять, где «Хаас» находится в расстановке сил»

Пилот «Хааса» сумел финишировать десятым на Гран-при Саудовской Аравии и заработать одно очко. Благодаря этому «Хаас» в данный момент занимает шестое место в Кубке конструкторов.

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