Сухогруз с военным грузом в Николаеве попал под удар ВС РФ

Российские Вооруженные силы ночью продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые ВСУ используют в своих интересах.
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