Не только о футболе

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Конте запретил кетчуп и майонез в «Тоттенхэме», удаление Клаудиньо не отменили, российский фигурист ушел в сборную США, 10 млн евро за Агаларова и другие новости утра

Конте запретил кетчуп и майонез в «Тоттенхэме», удаление Клаудиньо не отменили, российский фигурист ушел в сборную США, 10 млн евро за Агаларова и другие новости утра

Доброе утро! Уже сегодня возвращается футбол сборных, но главное, что нас интересует — сборная России против Кипра.

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Лена Мисько
⚽️ Сборные возвращаются 🔥
кузнецов владимир
Как-то эти матчи не тянут на топ
Лена Мисько
Россия - Кипр ты что?, вся страна ждет
кузнецов владимир
большая половина страны наверняка и знать не знает об этом матче
Лена Мисько
наговариваете Вы на нашу страну... грех это
Лена Мисько
большое интервью с Марио Фернандесом, который рассказал много интересного и вёл себя максимально открыто. https://youtu.be/SndNN5Rw0OE
Лена Мисько
РФС: Сухой в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» должен был назначить пенальти в ворота гостей Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» на 51-й минуте матча «Нижний Новгород» — «Локомотив». Комиссия решила, что судья ошибочно не назначил 11-метровый удар. Решение ЭСК мотивировано тем, что если судья решил продолжить игру после незначительного толчка в спину игроком «Нижнего Новгорода» Ричлордом Эннином игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова, то он должен был назначить 11-метровый удар за безрассудный толчок в спину соперника игроком «Локомотива» Тином Едваем.
Лена Мисько
⚽️ 1:0 Юношеская сборная России (2003 г.р.) обыграла Грецию в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы
Ruslan Zakirov
Вот интересно, кто тот питерский человек в ЭСК, который голосовал за отмену красной Клаудиньо. Там рассматривать надо было длительную дисквалификацию и "убирать" его как дисквалифицировали Погба на 3 матча. А в дюковболе опять своих защищают, только что был Азмун, теперь вот Клаудиньо.
сергей озеров
Думал отменят КК Клаудиньо,даже был уверен,но нет и это правильно...Вообще,сам факт запроса на отмену грубейшего нарушения игрока Зенита-есть нонсенс,столь привычный питерской столице футбола.Для Богданыча и Толи Тимощука,конечно,это не нарушение,а естественное дело-отгрызать ноги соперника,их так учили.
Лена Мисько
⚡️ «За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч. Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на один ближайший – это игра 17-го тура с «Ахматом»
Лена Мисько
Интересно, что «Зенит» ранее получил наказание в виде закрытия только одного сектора на ближайший домашний матч. а нам 4 сектора закрыли Двойные стандарты...
Лена Мисько
«Спартак»: не считаем адекватным наказанием закрытие секторов, про «Зенит» спрашивайте у КДК РФС *** «Спартак» не считает адекватным наказанием закрытие секторов за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Об этом мне сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. «Не считаем закрытие секторов адекватным наказанием, но это наше мнение, а решение принимает КДК», — сказал Зеленов. Отвечая на мой вопрос, почему на стадионе «Спартака» закроют четыре сектора, а на арене «Зенита» зрителей не пустят только на один, Дмитрий ответил следующе: «Сравнивать нашу ситуацию с «Зенитом» нет желания. На вопрос, почему там один сектор, а здесь несколько, вам, наверное, ответят в КДК».
Лена Мисько
Посевная на «Санкт-Петербург Арене» 😳🙈 За три часа до игры с Кипром агрономы перегрузили левый фланг, - подавляющее численное преимущество над бакланами обстоятельствами. Точные поперечные передачи зерном/песком?! 🤔 🌱Трава, не болей 🤒
Лена Мисько
Хорошее ведь было поле совсем недавно. Или это технологический протокол??
сергей озеров
похоже там еще и кроты нападают,вслед за бакланами...)
Лена Мисько
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником команды Арсением Логашовым.
Лена Мисько
Мутко против, [11.11.2021 17:17] А пока мы ждём матч нашей сборной, есть новости для любителей баскетбола. ФИБА запрещает лучшему баскетболисту мира 3x3 Душану Булуту играть в матчах мирового тура, пока он не оплатит штраф 150 000 долларов за участие в турнире Айса Кьюба Big 3. Душан Булут - бронзовый призёр Олимпиады в Токио в составе сборной Сербии, а ещё самый известный игрок в баскетбол 3х3. Булут играл в Европе, но всегда мечтал принять участие в турнире Big 3. Такой шанс у него появился ещё в 2019 году, но ФИБА сразу дала понять, что если он сыграет в матчах у конкурентов, то на Олимпиаду его никто не пустит (именно в Токио впервые баскет 3x3 вошёл в программу Олимпиады). Тогда Булуту пришлось сдаться, но вскоре после Олимпиады он все же отправился на турнир Айса Кьюба (именно ему принадлежит лига Big 3, в которой играют бывшие звёзды НБА). Как вы понимаете без последствий это не обошлось. Теперь же Булут рискует потерять возможность играть во всех турнирах под эгидой ФИБА. Дело в том, что в Белграде скоро состоится турнир по баскетболу 3х3 (с участием и российской команды Inanomo). И на начальной стадии подготовки организаторы опубликовали новость о том, что в турнире примет участие и сам Булут. Но, по данным источников, сразу после опубликования этой новости организатору турнира пришло письмо, в котором «настоятельно не рекомендовалось» приглашать одиозную звезду до того момента как он оплатит штраф в 150000 долларов. Организаторы, естественно, прогнулись под влиянием этого письма и не включили Булута в список приглашенных игроков. Теперь же Булута остается выбирать: либо покаяться и договориться с ФИБА, либо оплатить штраф и играть на равных правах со всеми. Ну а пока Булут приглашен на товарищеский турнир в Санкт-Петербург, который будет проводиться в рамках отборочных матчей национальной сборной России к Кубку Мира 26 и 29 ноября. Там и узнаем о его решении.
Лена Мисько
По информации, на краткосрочном сборе «Химок» с командой работает помощник Станислава Черчесова в сборной России Владимир Паников. С высокой долей вероятности Паников войдёт в новый тренерский штаб подмосковной команды, который будет сформирован в ближайшее время. @registajournalista
Лена Мисько
Третье звено под МЧМ?
Лена Мисько
проиграли 11.11.2021 Россия – Финляндия. Все голы Кубка Карьяла — Матч ТВ https://youtu.be/NOW12BPf0dM
Лена Мисько
Россия 17 раз бросила по воротам Финляндии. 7 – в первом периоде, 10 – в двух остальных
Лена Мисько
Карпин о 6:0 с Кипром: «1-й тайм не понравился. Рано забили, почувствовали, что будет слишком легко» https://sprts.cc/fU3ywu Валерий Георгиевич уже думает о матче с Хорватией 🔥
Лена Мисько
Руководство «Барселоны» сообщило Хави, что у него будет около 10 млн евро на усиление состава зимой. Как раз хватит на лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова!
сергей озеров
Хватит,нашего Ларссона отхватить...почти халява,а нам большая помощь,

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