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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» арендует Арокодаре у «Вулвс» с правом выкупа за 22 млн евро. Форвард ранее сорвал тренировку, требуя продать его в «Фиорентину»

Нападающий « Вулверхэмптона » Толу Арокодаре близок к переходу в «Аякс». По данным инсайдера Фабрицио Романо , клуб из Амстердама арендует нигерийца с правом выкупа за 22 млн евро, при этом « Аякс » полностью возьмет на себя обязательства по зарплате игрока.

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