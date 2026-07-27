«Аякс» арендует Арокодаре у «Вулвс» с правом выкупа за 22 млн евро. Форвард ранее сорвал тренировку, требуя продать его в «Фиорентину»

Нападающий « Вулверхэмптона » Толу Арокодаре близок к переходу в «Аякс». По данным инсайдера Фабрицио Романо , клуб из Амстердама арендует нигерийца с правом выкупа за 22 млн евро, при этом « Аякс » полностью возьмет на себя обязательства по зарплате игрока.