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Дальний Восток вошел в число лидеров России по количеству DDoS-атак на компании

Дальний Восток вошел в число лидеров России по количеству DDoS-атак на компании

Организации Дальнего Востока в первом полугодии 2026 года столкнулись почти с 2 тысячами DDoS-атак. По числу таких киберинцидентов регион занял четвертое место среди федеральных округов России, сообщили в пресс-службе МТС.

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