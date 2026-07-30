Дальний Восток вошел в число лидеров России по количеству DDoS-атак на компании

Организации Дальнего Востока в первом полугодии 2026 года столкнулись почти с 2 тысячами DDoS-атак. По числу таких киберинцидентов регион занял четвертое место среди федеральных округов России, сообщили в пресс-службе МТС.
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