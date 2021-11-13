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Алексей Рощин. Капля супа или главный обман «вакцинации»

Алексей Рощин. Капля супа или главный обман «вакцинации»

Только сейчас я догадался, как сформулировать, в чем главный обман всей так называемой "вакцинации. Всё просто – налицо банальная подмена понятий.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Все  логично    штаммы  мутируют  а вакцину  колют одну  всем подряд
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1
9 час.
Nikolia Vovchenko
NVS66 SergeiShulepov
Доходчиво написано.
Глупо....Пытаться оценивать"сильная-слабая"и совершенно не замечать"сопутствующие" вакцинации процессы приближающие "дивный,чудный мир"Неужели ещё не дошло или ещё"не клюнул"...
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3 час.
Сергей Махов
Очень похоже на один из вариантов. Так как на ней хотят заработать
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3 час.

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