Только сейчас я догадался, как сформулировать, в чем главный обман всей так называемой "вакцинации. Всё просто – налицо банальная подмена понятий.
Алексей Рощин. Капля супа или главный обман «вакцинации»
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
NVS66 SergeiShulepov
Доходчиво написано.
Глупо....Пытаться оценивать"сильная-слабая"и совершенно не замечать"сопутствующие" вакцинации процессы приближающие "дивный,чудный мир"Неужели ещё не дошло или ещё"не клюнул"...
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