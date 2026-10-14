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Курские новости

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Курянин лишился 100 тысяч рублей в автоафёре

Курянин лишился 100 тысяч рублей в автоафёре

Потерпевший перевёл 100 тысяч рублей как первоначальный взнос, затем куратор стал требовать новые платежи, ссылаясь на проблемы на таможне.

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