NBC News: Вашингтон обсудил с Украиной выезд Зеленского из Киева

Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждения.
Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждения.
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