Южный Федеральный

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Краса ненаглядная
    Сказав А, говорите и Б уже несколько ваших публикаций обозначивают вопрос, но ответа не дают. Завлекалочка? лижбыклие...Сатановский объяс...
  • Владимир Рыков
    Хорошо, что военных (особенно отставных) держат подальше от политики, им-бы только войска ввести, пострелять, а то и ...Баранец раскрыл п...
  • анатолий андреев
    Клоун - это вам не Сальвадор Альенде! Ему поганая шкура дорога!NBC News: Вашингт...

NBC News: Вашингтон обсудил с Украиной выезд Зеленского из Киева

NBC News: Вашингтон обсудил с Украиной выезд Зеленского из Киева

Представители администрации президента США Джо Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения, сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх