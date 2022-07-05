Аргументы недели

98 158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Погодин
    В угол поставят!В ФСБ заявили, чт...
  • Silver Kont
    Опять черножопые отличились на ниве криминала...В ФСБ заявили, чт...
  • Samarium
    Сколько же он, или за него, заплатил,  и кому, чтобы в таком сопливом возрасте быть назначенным на эту должность???В ФСБ заявили, чт...

Скоростной поезд свяжет Челябинск и Екатеринбург

Скоростной поезд свяжет Челябинск и Екатеринбург

Между мегаполисами будет курсировать «Орлан». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о запуске скоростного поезда между двумя региональными центрами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх