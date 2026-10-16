Ох, уж этот Сергей Овчаренко! Сколько же образов и фантазий в его голове! Однажды он, по его словам, вдохновлённый поэтом Владимиром Губановым, придумал литературный фестиваль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЮГ Предпоследний про...
- Возвращение цензу...
- Возвращение цензу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым