Пересадка головы на более молодое тело не гарантирует значительного продления жизни человека. Результат такого вмешательства зависит от ряда медицинских факторов.
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