Госсекретарь США Марко Рубио признал серьёзное напряжение между Вашингтоном и Киевом. Заявляя это журналистам во время визита в Индию, он сказал, что сомнений в этом нет, и поэтому провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который продлился 45 минут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым