Госсекретарь США Марко Рубио признал серьёзное напряжение между Вашингтоном и Киевом. Заявляя это журналистам во время визита в Индию, он сказал, что сомнений в этом нет, и поэтому провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который продлился 45 минут.