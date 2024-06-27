Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом

Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом

Сейчас в телеграм-каналах и на разных ресурсах появляются материалы, в которых высказывается опасение по поводу строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая якобы пройдёт в обход России и поможет англосаксам.

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