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Роман Костомаров будет испытывать российские протезы

Фигурист Роман Костомаров после тяжелой болезни остался без конечностей. 46-летний Роман Костомаров после ампутации обеих стоп и кистей рук всеми силами пытается восстановиться и вернуть себе хотя бы часть двигательной активности.

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